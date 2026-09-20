Gasperini soddisfatto: “Mai rinunciato a vincere, questa partita ci da consapevolezza”

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Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, nel post partita di Roma-Inter terminata 2-2.

Nel post partita di Roma-Inter, match terminato 2-2 con l'ennesima rimonta dei nerazzurri che nel secondo tempo recuperano il doppio svantaggio firmato Manu Konè, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha commentato così la partita.

"Penso che sia uscita una partita dove entrambe potevano vincere. Il gol a inizio ripresa ha dato energia all'Inter che è una grande squadra, noi non abbiamo rinunciato. E' una partita che ci deve dare soddisfazione e consapevolezza per la condizione e la qualità che stiamo mostrando, dobbiamo continuare su questa linea.

"Nel primo tempo avevamo degli spazi importanti, ogni volta che ripartivamo riuscivamo a essere pericolosi. Atleticamente abbiamo un livello alto, dobbiamo lavorare sulla continuità nelle partite, e utilizzare tutta quanta la rosa dopo la sosta. Tre gol presi nei primi cinque minuti della ripresa non sono un caso, oggi l'abbiamo preso in modo superficiale e anche un po' presuntuoso ma devo dire che la Roma è sempre stata in partita e ha sempre cercato di vincere. Non abbiamo mai rinunciato, nonostante una grande squadra dall'altra parte".