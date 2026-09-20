Galli avverte: “Con il Lecce c’è bisogno dei tre punti, continuo ad avere fiducia in Amorim”
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Filippo Galli sottolinea l’importanza della partita di domani sera contro il Lecce e ripone fiducia nel lavoro di Ruben Amorim.
Filippo Galli, ex giocatore e responsabile del settore giovanile rossonero, nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, ha parlato della partita che vedrà i rossoneri sfidare il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro. Di seguito il suo pensiero.
Con il Lecce c’è assoluto bisogno dei tre punti prima di una lunga sosta che non vorremmo venisse riempita da polemiche, tensioni, critiche e scenari catastrofici. Continuo ad aver fiducia in Amorim e nel suo lavoro. Aspettiamo il Lecce per capire se davvero il tecnico lusitano avrà trovato le soluzioni necessarie per un Milan più solido in difesa e più fluido e incisivo in attacco.
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