San Siro compie 100 anni: quanti ricordi tra calcio, sport e musica. E un futuro già scritto

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Oggi San Siro compie 100 anni: il 19 settembre 1926 si giocò la prima partita tra Milan e Inter. Il suo fascino resterà immortale anche dopo la sua demolizione

19 settembre 1926-19 settembre 2026: lo stadio di San Siro festeggia oggi i 100 anni dalla prima partita che è stata giocata nello stadio milanese voluto dall'allora presidente del Milan Pirelli. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha dedicato un lungo articolo nel quale vengono raccontati diversi ricordi legati al calcio, ma non solo.

IL NOME SAN SIRO: è dedicato a San Siro, primo vescovo dell'antica Ticinum, l'attuale Pavia, di cui è patrono (si festeggia il 9 dicembre).

LA COSTRUZIONE: voluto dal presidente del Milan Pirelli, lo stadio venne costruito dalle imprese Fratelli Fadini. I lavori, che videro impegnati 120 operai, iniziarono il 1° agosto 1925 e terminarono il 15 dicembre 1926. La capienza iniziale era di 35 mila posti, di cui 26 mila seduti e 9 mila in piedi. Il Comune di Milano lo acquistò poi nel 1935.

LA PRIMA PARTITA E IL PRIMO GOL: il primo match disputato a San Siro fu un derby che si conclude 6-3 per l'Inter, ma la prima rete nel nuovo stadio di Milano venne segnata dal giocatore del Milan Santagostino.

IL PRIMO MATCH DELL'ITALIA: la Nazionale italiana fece il suo esordio assoluto a San Siro il 20 dicembre 1927, quando affrontò in amichevole la Cecoslovacchia. La sfida terminò 2-2.

LE CURVE: le due curve vennero costruite tra il 1938 il 1939. Con queste aggiunte, la capienza di San Siro diventò di 55 mila spettatori.

IL SECONDO ANELLO: inizialmente composto da un solo anello, tra il 14 giugno 1954 e il 20 ottobre 1955, venne costruito un secondo anello, con la capienza di San Siro che passò a 83.474. Nel 1957 arrivò l'impinto di illumazione, mentre nel 1967 il tabellone elettronico.

LA PRIMA SQUALIFICA DEL CAMPO: è datata 16 ottobre 1966, quando ci fu un'invasione di campo dopo un Milan-Lazio. La gara era terminata 2-1 per il Diavolo, ma l'arbitro Agnolin si accorse che mancavano ancora tre minuti e così riportò tutti in campo. E in quei tre minuti che arrivò il pari dei biancocelesti.

IL MILAN VINCE LA PRIMA STELLA: il 6 maggio 1979, dopo lo 0-0 contro il Bologna, il Milan conquistò il suo decimo scudetto, quello della stella.

LE FINALI DI CHAMPIONS: nella sua storia centenaria, San Siro ha ospito quattro finale di Coppa Campioni /Champions Leagu, vale a dire quella nel 1965 (Inter-Benfica 1-0), 1970 (Feyenoord-Celtic 2-1), 2001 (Bayern Monaco-Valencia 5-4) e 2016 (Real Madrid-Atletico Madrid 5-3).

ECCO IL TERZO ANELLO: negli anni precedenti ai Mondiali di Italia 90, venne costruito anche il terzo anello. Lo stadio milanese raggiunge così l'altezza di 60 metri.

NON SOLO CALCIO, ARRIVA ANCHE LA MUSICA: il 27 giugno 1980 San Siro ospita per la prima volta un concerto, quello di Bob Marley. Successivamente tanti grandi cantanti e gruppi si sono esibiti nello stadio milanese. Il record di concerti a San Siro è di Vasco Rossi.

UN MATCH DI BOXE: il 18 giugno 1965, San Siro ha ospitato il match di boxe tra Nino Benvenuti e Sandro Mazzini. Davanti a 40 mila persone, a vincere fu Benvenuti che conquistò così il Mondiale Superwlter.

INAUGURAZIONE OLIMPIADI INVERNALI: lo scorso febbraio, a San Siro è andata in scena la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'immagine negli occhi di tutti è quella di Franco Baresi che porta la torcia olimpica insieme a Giuseppe Bergomi.

UN FUTURO GIÀ SCRITTO: San Siro lascerà presto posto ad un nuovo impianto che Milan e Inter stanno costruendo insieme. Gran parte dell'attuale impianto verrà poi demolito, ma i ricordi, nei cuori e nelle teste dei milanesi e degli italiani, resteranno per sempre.