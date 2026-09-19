De Rossi attacca i media: “C’è gente che con cuffiette e microfono usa vocaboli imbarazzanti e si sente esperta di calcio”
Nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Genoa, il tecnico del grifone Daniele De Rossi si era scontrato verbalmente con un giornalista dichiaratamente laziale, protagonista tra le altre cose su diversi social media. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, De Rossi è tornato a parlare della comunicazione sportiva nei media. Di seguito le sue parole.
“Adesso viviamo in un'epoca di comunicazione particolare. Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante. Vivo con il dispiacere di non aver fatto abbastanza punti, vivo con la responsabilità nei confronti dei tifosi del Genoa che sono meravigliosi con me, dei giocatori e della società che continua a dimostrarmi fiducia tutti i giorni”
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