Serie A, Juric batte Aquilani al Brianteo: la classifica aggiornata
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Di seguito la classifica aggiornata al termine della prima partita della quinta giornata di Serie A.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo tra Monza e Sassuolo.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 12
Inter 12
Lazio 10
Como 10
Cagliari 9
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4
Lecce 6
Monza 4*
Fiorentina 4
Torino 3
Bologna 1
Parma 1
Genoa 1
Venezia 0
*Una partita in più
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