Serie A, Varela stende il Sassuolo: vince il Monza 2-1

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Il Monza batte il Sassuolo in casa davanti ai propri tifosi per 2-0 grazie alla doppietta di Varela. Si ferma il Sassuolo dopo la vittoria con la Juve.

Archiviata l'Europa League questa sera il pallone è tornato a rotolare nei campi di Serie A. Alle 20:45 il Monza di Ivan Juric ha ospitato allo stadio Brianteo il Sassuolo di Aquilani, reduce dalla bellissima vittoria casalinga contro la Juventus. Una partita che nel primo tempo è stata molto equilibrata, con poche occasioni da una parte e dall'altra.

Nel secondo tempo però cambia la musica e i biancorossi trovano il gol del vantaggio con il solito Varela che, al minuto 63 segna il raddoppio su rigore. Sembrava fatta per Juric e i suoi ma al 88' Adzic, ex Juventus, ha segnato il gol del 2-1 che ha riaperto le speranze dei neroverdi. Niente da fare però, alla fine la spunta il Monza che ottiene tre punti chiave in classifica prima della sosta.

IL TABELLINO DEL MATCH

MONZA-SASSUOLO 2-1

51' Varela

63' Varela

88' Azdic