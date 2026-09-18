Marinozzi non ci sta: “Inizio stagione del Milan buono, ha fatto 8 punti con tre trasferte su quattro”

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Andrea Marinozzi commenta l’inizio di stagione del Milan di Amorim.

Nel suo canale YouTube, il collega Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Benfica e ha parlato dell’avvio di stagione del Milan di Amorim. Di seguito le sue parole.

“È presto per parlare di risultati, siamo a settembre. Inoltre, a mio avviso, l'inizio del Milan è buono, poco più sufficiente se non vogliamo dare buono, perché nelle prime quattro giornate di campionato ha conquistato otto punti, ha giocato tre partite in trasferta, ha giocato le ultime due contro la Juventus, scontro diretto e contro la Lazio, una delle squadre più in forma in questo momento, una delle squadre che ha iniziato meglio il campionato. Non mi aspettavo molto di più. È arrivata la sconfitta in Europa League contro una squadra forte come il Benfica ed è arrivata a settembre”.