Sabatini, cento domande per Amorim: “Perché Pulisic in panchina? Perché Rabiot mai titolare?”

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Sandro Sabatini espone diverse domande che rivolge al tecnico rossonero Amorim in merito ad alcune sue decisioni.

Durante l’ultima puntata di “Incudine e martello”, format condiviso sui canale di Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, quest’ultimo ha commentato le scelte prese da Ruben Amorim in questo inizio di stagione. Queste le sue parole.

“Ma Pulisic, ma avete visto che secondo tempo ha fatto contro la Lazio? E perché non gioca contro il Benfica? E Moreira che è stato quello che ha salvato il Milan contro perché non gioca contro il Benfica? E Modric che è stato il peggiore in campo nel primo tempo contro la Lazio, ma se lo lasci in panchina 90 minuti col Benfica poi lo devo far giocare contro il Lecce, perché ragazzi la gestione di un campione è anche questa. E Rabiot perché entra sempre al 70’, e perché hai reintegrato in rosa Tomori e metti Terracciano? Perché dopo aver detto mercato da 10, venti minuti prima della partita dici che certi giocatori non sono adatti per il tuo calcio? Queste domande ce le facciamo, le faccio queste domande preoccupanti”