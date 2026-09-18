Marinozzi fa notare: “League Phase in Europa non così importante, c’è tempo per recuperare. E i dati lo dimostrano”

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Andrea Marinozzi commenta l’inizio di stagione del Milan di Amorim criticato da molti per via del gioco definito non all’altezza.

Nel suo canale YouTube, il collega Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Benfica e ha parlato dell’avvio di stagione del Milan di Amorim. Di seguito le sue parole.

“C'è tutto il tempo per recuperare e la fase campionato non è così importante. Molte critiche sulle scelte di Amorim contro il Benfica, ma serve rotazione in Europa, io son convinto di questo, soprattutto nella prima fase. Devo farvi l'esempio del Paris Saint-Germain che il primo anno in Champions League nuovo formato si qualifica all'ultima giornata e poi vince la coppa o esempi di squadre che hanno avuto un andamento eccezionale la prima parte del torneo per poi calare nella seconda parte del torneo e calare nel proprio campionato. La prima fase non è così importante sia per quanto riguarda Champions League che per l'Europa League. Vanno fatte delle rotazioni. Così si arriva lontano, almeno seguendo le ultime tendenze con il nuovo formato”