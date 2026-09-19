Archiviata l’inchiesta sulle bussata in Sala VAR: il commento ufficiale dell’AIA

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L’AIA commenta la notizia dell’archiviazione sul filone delle bussate in sala VAR.

In seguito alla notizia dell’archiviazione del filone delle presunte bussate in sala Var, l’AIA ha espresso tramite una nota ufficiale il commento in merito. Di seguito quanto scritto.

"Apprendiamo dagli organi di stampa della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Monza in merito all'accusa di concorso in frode sportiva, che era stata mossa nei confronti dell'ex responsabile della CAN Gianluca Rocchi, dell'ex componente Andrea Gervasoni e dei vmo Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Una notizia che accogliamo con grandissima soddisfazione, essendo sempre stati convinti dell'assoluta correttezza dei nostri associati e fiduciosi nell'operato della magistratura. Come già ribadito in occasione dell'archiviazione del precedente filone di inchiesta, ci auspichiamo che tutti loro possano finalmente ritrovare la necessaria e dovuta tranquillità e che la loro immagine venga ora pienamente e giustamente ripristinata".