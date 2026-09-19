Milan-Lecce, domenica sera in campo: gli ultimi 10 precedenti
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Di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre a San Siro in Serie A.
Domenica sera i rossoneri ospiteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro per il match valevole la quinta giornata di Serie A. Una partita che i rossoneri non possono sbagliare per dare un segnale dopo la prestazione negativa vista mercoledì sera in Europa League contro il Benfica. Di seguito gli ultimi 10 precedenti tra le due squadre a San Siro.
MILAN-LECCE: GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI IN SERIE A
06/01/2005 Milan - Lecce 5:2
26/11/2005 Milan - Lecce 2-1
05/04/2009 Milan - Lecce 2-0
29/08/2010 Milan - Lecce 4-0
11/03/2012 Milan - Lecce 2-0
20/10/2019 Milan - Lecce 2-2
23/04/2023 Milan - Lecce 2-0
06/04/2024 Milan - Lecce 3-0
27/09/2024 Milan - Lecce 3-0
18/01/2026 Milan - Lecce 1-0
9W - 1D - 0L
26 gol fatti - 5 gol subiti
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