Gianluca Galliani su Milan-Benfica: "Al 70° volevo spegnere la tv"
Il commento di Gianluca Galliani ospite a Sportitalia dopo la partita del Milan con il Benfica: "Mercoledì ho avuto una tentazione fortissima che non mi era mai successa perché sono un tifoso malato del Milan: al 70º volevo spegnere la TV. Non l'ho fatto perché amo troppo il Milan ma onestamente quello che vedo proprio non mi piace. Prima dell'inizio del campionato, ho detto che l'Inter e il Como erano le due squadre che secondo me erano più forti — e molti hanno ironizzato sul Como — e sul Milan ho detto che nell'organigramma non c'era un uomo di campo. E l'ho detto prima dell'inizio del campionato, non mi va di ripetermi adesso, non vorrei ripeterlo".
Continua Gianluca Galliani: "La situazione per i tifosi sta diventando pesantuccia. Io mi auguro con tutto il cuore, come ho detto prima dell'inizio del campionato, di poter gioire, che la squadra vada bene quest'anno, però faccio veramente fatica a comprendere le logiche delle formazioni che giocano. Dei giocatori importanti lasciati in panchina costantemente, dei giocatori che hanno dimostrato di non essere da Milan e che giocano sempre titolari. Fatico a comprendere, devo essere sincero, ma tifo e non ho spento la televisione nonostante la tentazione, e continuerò a tifare con il cuore un po' sofferente"
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