Marinozzi sincero: “Mi aspettavo qualcosina di più dal gioco del Milan”

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Andrea Marinozzi commenta l’inizio di stagione del Milan di Amorim e il gioco fin qui espresso dai rossoneri, definito da molti non sufficiente.

Nel suo canale YouTube, il collega Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Benfica e ha parlato dell’avvio di stagione del Milan di Amorim. Di seguito le sue parole.

“Messi da parte i risultati, va fatta un'analisi sul progetto, cosa sta mostrando in campo il Milan? E qui possiamo entrare più in profondità, giustamente, perché è l'aspetto più importante. Io mi aspettavo qualcosina in più dal punto di vista del progetto del gioco mostrato dal Milan sin qui”.