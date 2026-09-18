Riflessioni in corso su Amorim? Da Milanello interviene Di Stefano di Sky

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Peppe Di Stefano, giornalista, si è così espresso a SkySport da Milanello sulla situazione attuale del Milan di Ruben Amorim.

Peppe Di Stefano, giornalista, si è così espresso a SkySport da Milanello sulla situazione attuale del Milan di Amorim: "Credo che non ci sia mai stato un allenatore così voluto, scortato e protetto come Ruben Amorim da parte di questa proprietà. Da questo punto di vista c'è una vicinanza totale e assoluta; servono però i risultati. C'è un bel po' di confusione, ed è proprio questo che non va bene e fa pensare.

La partita col Lecce, che non è un avversario impossibile, può aiutare? Forse sì, ti può far guadagnare un po' di settimane e un po' più di calma, ma non si può andare avanti così. Era successo un po' anche al Manchester United, persino a livello di comunicazione. Ieri nel pre-partita, rispondendo a una domanda di Paolo Di Canio, Amorim ha detto che non tutti i giocatori hanno le caratteristiche ideali per il suo tipo di calcio. Bene, ma soltanto una settimana prima, in conferenza stampa, aveva definito il mercato da 10. Bisogna quindi capire quale sia la verità tra ciò che ha dichiarato prima e quello che ha detto ieri.

Credo sia un momento di generale confusione in cui bisogna provare a resettare in poche ore. Attenzione: non c'è un unico colpevole, siamo ancora alla quinta giornata e non lo si può condannare per questo. È chiaro che gli è stato messo in mano un Milan totalmente nuovo e diverso, ma è arrivato il momento di trovare una direzione e iniziare a fare risultati. E credo che il primo a saperlo sia proprio lui".