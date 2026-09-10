Accomando precisa: "Il Milan ha pagato di più Moreira perché lo volevano tanti club in Europa"

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Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a allMilan.it su alcuni retroscena del calciomercato del Milan.

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a allMilan.it su alcuni retroscena del calciomercato del Milan: “Onestamente non so quanto abbia influito l’assenza di un vero e proprio DS o direttore tecnico, sicuramente è un mercato che è iniziato con una rivoluzione societaria, e che a distanza di mesi qualche dubbio e perplessità me la lascia ancora su chi faccia cosa. È mancata una figura capace di avere quel guizzo per colpi ritenuti meno importanti rispetto a Ramos o Moreira. Il mercato è stato condizionato dalla figura di Cardinale, sarà il campo a dire se è stato fatto un buon lavoro oppure no”.

C’è qualche arrivato in questa sessione estiva per il quale il Milan ha dovuto spendere più del previsto a causa della concorrenza di altri club?

“Secondo me, Moreira, perché è un giocatore apprezzato da tanti club, in giro per l’Europa, ma anche in Italia: la Roma nella prima parte di mercato lo stava sondando ed è quel jolly che può cambiare volto al Milan“.

Il corteggiamento del Galatasaray a Leão è durato praticamente tutta la sessione di mercato. Perché il giocatore ha deciso di accettare la destinazione turca soltanto negli ultimi giorni disponibili?

“Leão fino alla fine ha cercato e sperato nell’offerta di un top club europeo che, però, non si è mai palesato. L’unica vera trattativa è stata con il Galatasaray. C’è stato un forte interesse dell’Aston Villa che, però, da quanto mi risulta non è mai culminata con un offerta concreta. Si è arrivati dunque alla fine del mercato solamente perché quell’offerta, quella destinazione che Leão si aspettava e magari sperava non è mai arrivata”.