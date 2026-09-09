Calciomercato Anche il Milan su Svensson, laterale svedese del Borussia Dortmund

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Daniel Svensson, laterale del Borussia Dortmund, è finito nel mirino del Milan e di molti altri top club europei

Il calciomercato estivo si è chiuso da una settimana ma il famoso detto per cui le trattative non dormono mai rimane attuale. Anche oggi dalla Germania viene riportata un'indiscrezione secondo cui il Milan sarebbe tra i club interessati al laterale svedese Daniel Svensson, classe 2002 dall'estate 2025 in forza al Borussia Dortmund dove si sta ritagliando uno spazio molto importante. Ad attirare i riflettori non solo le prestazioni in Germania, specie in questo avvio di stagione, ma anche il buon rendimento al Mondiale 2026.

MILAN, INTERESSE PER SVENSSON

A riferire di questo interesse del Milan per Daniel Svensson è il portale tedesco specializzato sul calciomercato Fussballdaten. Secondo quanto viene scritto il club rossonero avrebbe chiesto informazioni: nato come terzino di spinta, Svensson si trova a suo agio su tutta la fascia sinistra e può essere impiegato anche in mezzo al campo. Un ruolo, quello di esterno a tutto campo, che farebbe comodo ad Amorim. Sul giocatore però c'è una forte concorrenza: interesse di Arsenal, Manchester United e Juventus. Al momento il Borussia Dortmund lo valuta tra i 40 e i 45 milioni di euro.