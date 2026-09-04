Goncalo Inacio, tre mesi di calciomercato con in testa solo il Milan: il suo nome potrebbe tornare a gennaio

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Nel suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa tra il Milan e Goncalo Inacio, lasciando aperti degli spiragli per il futuro.

Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha rivelato dei retroscena molto interessanti riseptto alla trattativa Milan-Goncalo Inacio, lasciando aperto qualche spiraglio per il futuro. Queste le sue parole.

"Il Milan su Goncalo Inacio non ha mai smesso di fare delle riflessioni, il Milan si è fermato sul difensore in tempi non sospetti, a fine mercato, in una scelta condivisa tra società e allenatore, quindi ha deciso di rimanere con l'attuale difesa e ha richiamato Tomori. Ma lato giocatore, prima di tutto non dimenticate che è rappresentato dallo stesso agente di Amorim, Miguel Pino, che lo ha portato al Milan, per cui il feeling c'è sempre stato. A giugno l'operazione era complicata a livello di costi. Posso garantirvi che per tutti i mesi del mercato Inacio ha dato priorità al Milan quindi non escludo un suo ritorno in auge nelle prossime sessioni di mercato, anzi, chi gli sta vicino ha provato a spingere per portalo in rossonero".