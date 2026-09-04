Goncalo Inacio, tre mesi di calciomercato con in testa solo il Milan: il suo nome potrebbe tornare a gennaio
Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha rivelato dei retroscena molto interessanti riseptto alla trattativa Milan-Goncalo Inacio, lasciando aperto qualche spiraglio per il futuro. Queste le sue parole.
"Il Milan su Goncalo Inacio non ha mai smesso di fare delle riflessioni, il Milan si è fermato sul difensore in tempi non sospetti, a fine mercato, in una scelta condivisa tra società e allenatore, quindi ha deciso di rimanere con l'attuale difesa e ha richiamato Tomori. Ma lato giocatore, prima di tutto non dimenticate che è rappresentato dallo stesso agente di Amorim, Miguel Pino, che lo ha portato al Milan, per cui il feeling c'è sempre stato. A giugno l'operazione era complicata a livello di costi. Posso garantirvi che per tutti i mesi del mercato Inacio ha dato priorità al Milan quindi non escludo un suo ritorno in auge nelle prossime sessioni di mercato, anzi, chi gli sta vicino ha provato a spingere per portalo in rossonero".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan