Sabatini: "Jorge Mendes, forse non l'avete capito, fa spendere e non incassare. Però Ramos non è Joao Felix"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti dando un voto al calciomercato del Milan.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti dando un voto al calciomercato del Milan: "Do un 8 per come è partito il mercato! Perché, anche se sono stati spesi 100 milioni, prendere Goncalo Ramos e Gila pronti via sul mercato era senza dubbio da 8.

SABATINI PARLA DI MENDES

Il giornalista Sabatini si è poi espresso su come è stato gestito il calciomercato rossonero: "Il management attuale del Milan non è dello stesso livello di Tare e nemmeno di Furlani negli ultimi anni di esperienza. Questo mi pare evidente: non ci si inventa nelle professioni. Furlani si è appoggiato ad agenti bravi anche nelle cessioni, con conoscenze che gli hanno permesso di vendere bene. Furlani faceva il mercato con Busardò - tanto faccio nomi e cognomi, spero che nessuno si offenda -: era un mercato evidentemente troppo orientato sulla figura di Busardò, ma che comunque portava soldi dalle cessioni. Qui invece hanno fatto il mercato dando le chiavi, le password e il conto corrente in mano a Mendes! E tutti a dire: 'Eh, ma ha fatto spendere 70-75 milioni così per Goncalo Ramos..'. Sì, ma adesso vedrai quanti gliene sistema!

Mendes, forse non l'avete capito, fa spendere: non fa incassare. Col Milan era già successo anche con Joao Felix e con altri, eccetera. Mendes fa spendere, non fa incassare: ormai dovreste averlo capito, cari amici milanisti. Però, oh, contenti voi... Di sicuro Gonvalo Ramos non è Joao Felix, ecco, questo è poco ma sicuro".