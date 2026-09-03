Letizia: "Cosa sia successo davvero l'ultimo giorno di mercato lo capiremo col tempo. Spero abbia ragione il Milan"

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Francesco Letizia, giornalisa, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il calciomercato del Milan e le ultime mosse di Amorim.

Francesco Letizia, giornalisa, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il calciomercato del Milan e le ultime mosse di Amorim: "Secondo me di ieri ci è mancato qualche tassello del puzzle. Con il tempo capiremo cosa sia successo davvero. Penso che il Milan abbia provato a chiudere un difensore centrale e non ci sia riuscito, ma adesso è inutile stare qui a recriminare. Io mi auguro che sia il campo a dare ragione alle mosse fatte, perché la differenza tra chi vuole commentare serenamente, per il bene del Milan, e chi lo fa per protagonismo sta tutta qui: io spero di aver torto. Spero davvero che abbia ragione il Milan, perché se ha ragione la società vinceremo tante partite e andremo avanti, e io sarò solo felice. Se le cose dovessero andar male e la ragione dovesse andare a me - perché serviva un centrale, un trequartista o qualcos'altro - non ne trarrei alcuna soddisfazione. Io tifo Milan, non tifo per me stesso: il resto non mi interessa più di tanto.

Detto questo, non so come andrà sul campo e non so come Tomori reagirà a questo reintegro. In cuor mio spero che questa situazione possa dare una svolta positiva alla sua stagione, alla sua carriera in rossonero e, di conseguenza, al Milan stesso. Immaginatevi se Tomori dovesse tornare quello dello scudetto: si parlerebbe di una mossa geniale. Mi viene da ridere perché non si possono fare i conti su queste speranze, però la penso così. In definitiva, credo che la squadra sia più forte rispetto a quella dell'anno scorso, ma non abbastanza per puntare a grandissimi traguardi. Siamo nel gruppo di testa, ma non tra le primissime: per restare lì in alto, per quanto mi riguarda, dovremo sgomitare parecchio".