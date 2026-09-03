Chi ha speso di più in Serie A durante il calciomercato? Spoiler: il Milan non è primo

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Il calciomercato estivo 2026 si è concluso e si riporta la classifica delle squadre di Serie A che hanno speso di più durante la sessione.

Il calciomercato estivo 2026 si è concluso e, di seguito, si riporta la classifica delle squadre di Serie A - stilata da Transfermakt - che hanno speso di più durante questa sessione di trattative.

1. Juventus (168,3 milioni di euro)

2. Milan (166,6 milioni di euro)

3. Fiorentina (149,2 milioni di euro)

4. Roma (126 milioni di euro)

5. Como (125,9 milioni di euro)

6. Inter (102 milioni di euro)

7. Napoli (71,2 milioni di euro)

8. Venezia (44,6 milioni di euro)

9. Genoa (37,4 milioni di euro)

10. Udinese (32,5 milioni di euro)

11. Bologna (32,1 milioni di euro)

12. Parma (32 milioni di euro)

13. Frosinone (31,6 milioni di euro)

14. Torino (31,4 milioni di euro)

15. Atalanta (23,8 milioni di euro)

16. Lazio (22,3 milioni di euro)

17. Monza (18 milioni di euro)

18. Sassuolo (13,5 milioni di euro)

19. Lecce (9,5 milioni di euro)

20. Cagliari (7,6 milioni di euro)

Ieri sera, alle ore 20:00 in punto, è ufficialmente terminata la sessione estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Nonostante questo, in alcuni paesi la finestra è ancora aperta dunque, al contrario degli acquisti che non potranno più essere fatti dalle squadre italiane, per le cessioni invece ci potrebbe essere ancora qualche novità. È stata un'estate molto particolare per il Milan che ha visto tantissimi cambiamenti sostanziali: dalla panchina all'intera squadra dirigenziale, passando per diversi giocatori in campo. Per la prima volta in quattro anni Gerry Cardinale è sceso in campo anche con un ruolo operativo e decisionale.