MN - Koller: "Talenti cechi per il Milan? Abbiamo soprattutto portieri, di movimento non ce ne sono"

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Jan Koller, uno dei più grandi centravanti cechi, si è così espresso a MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan.

Jan Koller, uno dei più grandi centravanti della sua generazione e miglior marcatore di tutti i tempi della Repubblica Ceca, si è così espresso ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Ci sono talenti cechi in questo momento da consigliare al Milan?

«Ma qui in Repubblica Ceca? (Ride, ndr). Difficile dirlo… Abbiamo soprattutto molti portieri in Premier League. C’è Horníček, che è un grande talento al Newcastle, poi ci sono Kinský al Tottenham e Kovář (al PSV). Abbiamo portieri top, ma per il resto, come giocatori di movimento, non abbiamo talenti di alto livello che possano fare grandi carriere nei top club. Mi dispiace ammetterlo».