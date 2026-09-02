Domani Diego Moreira incontra i tifosi rossoneri in centro a Milano

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Anche per Diego Moreira domani ci sarà il momento di incontro con i tifosi in centro a Milano, riservato ai nuovi acquisti

Diego Moreira non ha ancora avuto la possibilità di mettersi in mostra in campo, collezionando due panchine nelle prime due uscite ufficiali stagionali del Milan, ma domani avrà l'opportunità di incontrar i tifosi rossoneri al Flagship Store di via Dante in centro a Milano, un evento dedicato a tutti i nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato.

La comunicazione ufficiale del Milan: "Anche Diego Moreira è pronto a passare al Flagship Store di via Dante 12. Il nuovo appuntamento è in programma giovedì 3 settembre alle 17.30, quando il negozio rossonero nel cuore di Milano - recentemente visitato da Cisse e Diawara, dopo Ramos e Gila - e in particolare il popolo milanista accoglieranno il giovane esterno belga. Sbarcato da poco nel mondo Milan, pienamente al lavoro con la squadra e in attesa dell'esordio, Moreira attende di riassaporare il calore rossonero dopo averlo già in parte percepito vivendo il clima di San Siro in Milan-Venezia. Tifosi, Diego vi aspetta numerosi al Flagship Store: non mancate!"