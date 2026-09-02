Capello ricorda Baresi: ”Era un esempio per tutti, una persona bella, sana e onesta”

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Durante la serata del Gran Galà del Calcio Fabio Capello ha ricordato Franco Baresi.

Questa sera, alla Scala di Milano, sta andando in scena la cerimonia del Gran Galà del Calcio, appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. L’edizione di quest’anno è stata organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A e, durante la cerimonia, saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori. Durante la serata, Fabio Capello ha ricordato Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Queste le sue parole.

"Parlava poco, io ho avuto la fortuna di essere un giocatore come lui perché nel '78 giocavo ancora nel Milan. Era un ragazzo timido ma che in campo tutta la timidezza la lasciava nello spogliatoio. È sempre stato presente, era molto importante in tutti gli aspetti tattici, è diventato capitano del Milan e un esempio. Tutti quelli che venivano e tutti quelli che erano al Milan lo vedevano come esempio, era un trascinatore. Veramente un personaggio unico, sano e onesto, una cosa bellissima"