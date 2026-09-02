Pato: "Felice che Modric abbia deciso di giocare un altro anno con la nostra maglia"

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Alexandre Pato è entusiasta della scelta di Luka Modric di rimanere al Milan per un altro anno ancora

Luka Modric ha fatto un regalo al calcio e al Milan decidendo di giocare un altro anno. Nessun ritiro nonostante i 42 anni bussino alla porta del fuoriclasse croato. La sensazione è che per il calciatore ex Real Madrid ci sia un sentimento di missione incompiuta dopo la passata stagione: per questo e per amore del Milan ha deciso di prolungare di un anno il suo contratto. Ne ha parlato, in toni entusiastici, anche l'ex attaccante rossonero Alexandre Pato che è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport in occasione di un evento commerciale.

La gioia di Alexandre Pato di poter godersi un altro anno di Luka Modric con la maglia del Milan: "Se Modric fosse stato in quel mio Milan sarebbe stato bellissimo vederlo in mezzo al campo con Ambrosini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà... Modric dà classe al Milan e sono felice che abbia deciso di giocare un altro anno con la nostra maglia. Ha avuto una carriera pazzesca, ma spero che possa vincere un altro trofeo con il Milan"