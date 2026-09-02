Longhi: "Ricordiamoci ciò che diceva Ibrahimovic ad Allegri l'anno scorso: il Milan non può pensare al quarto posto"

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Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando il calciomercato del Milan e la costruzione della rosa rossonera.

Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando il calciomercato del Milan e la costruzione della rosa rossonera per il tecnico Ruben Amorim: "Il Milan deve per forza ambire al quarto posto. Non dimentichiamo quello che è stato detto, le chiacchiere che si sono fatte sul Milan, quello che diceva Ibrahimovic ad Allegri: questa non è una società che deve pensare al quarto posto come obiettivo, deve pensare a vincere il campionato.

Debbo dire che, sulla scorta dei tanti giovani che ha preso il Milan, quasi tutti con caratteristiche simili, tutti esterni mancini che non so come verranno poi gestiti dall'allenatore, non mi pare attualmente una corazzata. Io mi auguro che sia soprattutto l'allenatore a dare quell'impronta di gioco, che sappia fare insomma quello che ha fatto Fabregas a Como, laddove non sembrava ci fossero dei fenomeni; perché quando leggevamo la formazione del Como lo scorso anno, a parte le solite citazioni su Paz, per il resto si parlava di giocatori che rientravano nella normalità. Per cui lì si è visto che l'allenatore ha dato quel qualcosa in più. Io penso che in questo Milan debba essere Amorim a far scattare quel clic che porti il Milan in alto".