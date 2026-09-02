MN - Koller: "Maldini era il più completo tecnicamente prima di Nesta e Baresi, Poi abbinava intelligenza, rapidità ed era robusto"

MN - Koller: "Maldini era il più completo tecnicamente prima di Nesta e Baresi, Poi abbinava intelligenza, rapidità ed era robusto"MilanNews.it
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Oggi alle 19:47News
di Antonello Gioia
Jan Koller, uno dei più grandi centravanti cechi, si è così espresso a MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan.

Jan Koller, uno dei più grandi centravanti della sua generazione e miglior marcatore di tutti i tempi della Repubblica Ceca, si è così espresso ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Lei ha giocato contro Baresi, Nesta e Maldini, forse i tre più grandi difensori della storia del calcio insieme a Beckenbauer, Cannavaro e Scirea. Ma il più forte dei tre ex rossoneri chi era?

(Koller scoppia a ridere, ndr). «Penso Paolo Maldini. Era il più completo tecnicamente. Poi abbinava intelligenza, rapidità ed era robusto. Tanta roba».