MN - Koller: "Maldini era il più completo tecnicamente prima di Nesta e Baresi, Poi abbinava intelligenza, rapidità ed era robusto"

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Jan Koller, uno dei più grandi centravanti cechi, si è così espresso a MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan.