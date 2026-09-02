News UFFICIALE: Youssouf Fofana è un nuovo giocatore del Siviglia. Il comunicato

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Youssouf Fofana è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia, operazione in prestito per il francese. Il comunicato ufficiale del Milan

Proprio sulla sirena della fine del calciomercato in Spagna è arrivato un colpo clamoroso per il Siviglia: il centrocampista rossonero Youssouf Fofana passa infatti in prestito secco alla squadra spagnola. Gli spagnoli contribuiranno all'ingaggio del francese. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027.

Il Club ringrazia Youssouf per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione sportiva.