Primo Piano ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di ESPN Latino America Daniel Martinez ha parlato di Santiago Gimenez

Santiago Gimenez ha ieri salutato Milano in direzione Oporto, per diventare un nuovo giocatore dei campioni di Portogallo di Francesco Farioli. Del trasferimento del Bebote ne abbiamo parlato in esclusiva su MilanNews.it con il collega di ESPN Daniel Martinez.

Sull'esperienza di Santi Gimenez al Milan

"Cosa dire...Grande rammarico. Amaro in bocca perché conoscendo la persona, il giocatore, le qualità, non si è riuscito ad esprimere al meglio. Ha avuto una serie di situazioni sfavorevoli: dalla prima lesione, quella che non si è mai chiarito cosa lo teneva dolorante, poi tutte le altre situazioni che già conosciamo e che per nominarle ci servirebbe moltissimo. A mio avviso è stata una possibilità inespressa. C'è stato un affievolirsi di quelle possibilità e di quelle forze iniziali che potevano essere buone notizie per il ragazzo e il Milan che ha investito tanto e che ha visto in lui la possibilità di un giocatore importante. Il calcio è così, può prendersi momenti che non si immagina nessuno. Io sono sicuro che chi ha visto e scelto Santi Gimenez sa che non è il giocatore che abbiamo visto purtroppo in Italia. E non lo è stato non per colpa sua ma per situazioni esterne che sono venute a mancare e che gli hanno provocato una serie di inconvenienti che lo hanno prima intristito, perché l'ho visto molto triste nell'ultimo periodo. Non è riuscito ad esprimere le sue capacità. È stato una vera delusione, perché l'entusiasmo che si era creato attorno al giocatore, non solo in Italia, ma anche in Messico, alla fin fine per queste circostanze è rimasto inespresso".

Sulla nuova esperienza in Portogallo, al Porto

"La vita sempre dà rivincite e forse al Porto si potrà ritrovare, e chi dice che essendo solo un prestito adesso potrà tornare in Italia e mostrare a questo popolo che l'ha accolto con tanto calore quello che è successo è stata solo una brutta esperienza. Capisco la delusione dei tifosi, che alla fine non ce la facevano più, volevano cambiare. Succede nel calcio, è fatto di risutalti. Mi dispiace non siano riusciti a conoscere non solo il giocatore ma soprattutto la persona, perché chi lo ha conosciuto può testimoniare la sua bravura, la sua persona. Ed è questo quello che dispiace di più, perché quando le cose non vanno bene ad una brava persona dispiace".

Adesso da dove ripartirà Gimenez

"Questa esperienza segnerà non solo il giocatore ma anche quel mercato che il Milan aveva fatto con grande speranza, perché quando si cerca talento in latino-america e questo non ripaga questa fiducia si ripaga anche su tutto il mercato latino-americano. Adesso bisogna rialzare la testa, proprio come Gimenez, e ripartire con più forza cercando di avere un pò più di fortuna, fondamentale".

di Antonio Vitiello

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