Milan, mercato ancora vivo: Hutchinson non sarà l’ultimo? Difesa congelata, uscite decisive

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Il mercato del Milan è ancora vivo nonostante l'arrivo di Omari Hutchinson: ecco cosa aspettarci da queste ultime 35 ore

Il mercato in entrata del Milan potrebbe non essere finito con Omari Hutchinson. La sensazione è che nelle ultime 35 ore possa ancora arrivare almeno un altro innesto, anche se da Casa Milan filtra che non sarà necessariamente un difensore. Ruben Amorim si sente infatti coperto con Gila, Gabbia, Pavlovic, De Winter, Vladimirov e Diawara, oltre ai jolly Terracciano e Bartesaghi, che può anche coprire il ruolo di braccetto al posto di Pavlovic. Tutto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle ultime ore.

DIFESA CONGELATA

I nomi di Leny Yoro e Ait-Nouri restano sullo sfondo, ma il tempo è poco e servirebbe un'occasione realmente convincente. In attacco, invece, non sono previsti nuovi acquisti: Gonçalo Ramos sarà il riferimento, con Camarda come alternativa e Pulisic utilizzabile anche da falso nove.

Più probabile, eventualmente, un intervento sugli esterni o a centrocampo, dove il Milan potrebbe cogliere un'opportunità last minute.

GIMENEZ SALUTA, FOFANA VERSO IL LIONE

Sul fronte uscite, dopo Leao anche Santiago Gimenez ha lasciato Milan destinazione Oporto: prestito gratuito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo per 18 milioni. Il Diavolo è al lavoro con il Lione per la cessione di Youssouf Fofana, che potrebbe tornare in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto (CLICCA QUi per leggere l'anticipazione di MilanNews.it).

A mercato chiuso, poi, potrebbe aprirsi un altro fronte: il rinnovo di Adrien Rabiot, ocn un incontro possibile tra il Milan e mamma Véronique.