Calciomercato Proposti diversi difensori al Milan, ma Cardinale ha altre idee e altri obiettivi. Anche se Amorim...

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulle ultime notizie del calciomercato del Milan.

Il campo lo avrebbe anche reso evidente, la qualità dei calciatori attualmente a disposizione pure, ma arrivano sempre più conferme del fatto che il Milan possa non acquistare un difensore centrale nelle ultime ore di calciomercato. Dopo Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che aveva già spiegato l'intenzione del club rossonero di ruotare durante la prima parte di stagione con gli attuali centrali a disposizione, compresi i giovanissimi Diawara e Vladimirov, è arrivata anche la notizia dal canale Youtube di Fabrizio Romano.

LA NOTIZIA DAL CANALE DI ROMANO

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla possibilità che il Milan concluda con un difensore centrale il calciomercato estivo: "Le notizie che ci arrivano sono di un Milan assolutamente concentrato su altri obiettivi. Magari ad Amorim potrebbe anche interessare un difensore centrale in più, ma la proprietà e chi gestisce il mercato in questo momento, cioè Gerry Cardinale in primis, si stanno concentrando tutti su altre soluzioni. Nelle ultime ore sono stati proposti diversi nomi: per dirne uno, Morato del Nottingham Forest. Poi si sta parlando tanto anche di Goncalo Inacio, un profilo che comunque piace ad Amorim, ma ad oggi il Milan ha altre idee e altri obiettivi". Poi è chiaro che, nel calciomercato, soprattutto nelle ultime ore, non si può dare nulla per scontato e nulla per certo. Non resta che aspettare il gong di martedì.