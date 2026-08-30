Calciomercato MN - Fatta per Hutchinson al Milan! Ecco quando arriverà a Milano

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è fatta per Omari Hutchinson al Milan! Tutti i dettagli della operazione.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è fatta per Omari Hutchinson al Milan! Il calciatore inglese classe 2003 sbarcherà nella prima serata di oggi a Milano per poi sostenere, con altissima probabilità nella giornata di domani, le visite mediche previe alla firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per un anno. L'operazione, infatti, prevede che Hutchinson arrivi in rossonero in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo a seconda di determinate condizioni. In rosa si aggiungerà un nuovo trequartista mancino, come richiesto da tempo da Ruben Amorim.

MILAN, CHI È HUTCHINSON

L’esordio in Premier League avviene nella stagione 2022/2023 con la maglia del Chelsea dove subentra per soli 22 minuti. La stagione successiva, la 2023/2024, l’inglese passa all’Ipswich Town dove realizza 3 gol e 2 assist in 31 presenze. Il boom avviene poi nella scorsa stagione, quando, passato al Nottingham Forest per 43 milioni di sterline, realizza in 40 presenze tra campionato ed Europa League 1 gol e 7 assist. Non numeri da capogiro certamente ma che dimostrano lo stesso la qualità del ragazzo nell’ultima trequarti di campo, zona dove i rossoneri, fino a questo momento, hanno peccato parecchio proprio nel trovare la giocata del singolo che possa portare un'occasione da rete.