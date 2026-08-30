Note positive, ma troppi rischi. Squadra incompleta. Il difensore è fondamentale. Ramos è un vero 9. Bravo Chukwueze

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Partiamo dalle note positive. Il Milan dopo 2 giornate è a punteggio pieno: non è sicuramente un'impresa, ma va ricordato che contro squadre come Torino e Venezia lo scorso hanno ha lasciato tanti, troppi punti per strada, che a conti fatti sono stati determinanti per la mancata qualificazione alla Champions League. Altro elemento positivo: la squadra produce molto. Venerdì ha creato tante occasioni da gol. La sensazione è che raramente commenteremo quest'anno un Milan con xG (gol attesi) misero, da squadra provinciale che gioca contro la grande e si difende e basta.

Vorrei sottolineare l'inizio di stagione di Chukwueze, un giocatore sul quale non avrei puntato nemmeno un euro a inizio estate. Contro il Venezia è stato diligente, si è applicato anche in fase di non possesso, con un paio di interventi dietro provvidenziali. Ovviamente non può essere perfetto, ma l'applicazione merita applausi. Poi, quando supera la metà campo, dà sempre l'idea di poter creare pericoli. Bella sorpresa. Tanti all'intervallo stavano già bocciando Goncalo Ramos: "È un brocco", "70 milioni buttati" ecc. Sinceramente, nonostante i gol sbagliati davanti al portiere, ero tranquillo e paradossalmente rinfrancato dai suoi movimenti da centravanti vero, dal fatto che comunque si fosse fatto trovare più volte. Senza entrare nel merito del prezzo, credo che il Milan abbia preso un gran bel centravanti, del quale aveva terribilmente bisogno.

Veniamo alle note negative. Troppi rischi. Contro un attacco diverso da quello del Venezia, Maignan avrebbe probabilmente incassato 3 reti. La squadra deve essere registrata. Amorim dovrebbe trovare una sintesi diversa: meno spregiudicato, più accorto, senza snaturarsi ovviamente.

La Società deve aiutarlo. La gara di venerdì ha "urlato" che al Milan serve un difensore centrale di altissimo livello. Visto che sarà destinato a correre rischi, visto che accetterà spesso l'1 contro 1, sarebbe molto meglio farlo con un interprete migliore e più adatto rispetto a De Winter e a Gabbia. Credo che questa dovrebbe essere la vera priorità. Detto che anche inserire qualità sulla trequarti sarebbe importante. Mantengo i dubbi sulla coppia di sinistra Bartesaghi-Estupinan e sono convinto che un attacco composto da Ramos e Camarda sia troppo corto per una stagione da 50 partite. Servirebbe un attaccante "cuscinetto" tra il portoghese e il giovane italiano. Il Club provi a fare il massimo prima del gong finale del mercato.