Tutti gli ultimi attaccanti del Milan (compresi Morata e Gimenez) hanno segnato alla loro prima a San Siro in Serie A

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Gonçalo Ramos è il quinto attaccante ad andare a segno all'esordio casalingo con il Milan in Serie A nelle ultime 10 stagioni.

Gonçalo Ramos è il quinto attaccante ad andare a segno all'esordio casalingo con il Milan in Serie A nelle ultime 10 stagioni, dopo Olivier Giroud (doppietta il 29 agosto 2021), Álvaro Morata (17 agosto 2024), Tammy Abraham (14 settembre 2024) e Santiago Giménez (15 febbraio 2025). Lo riporta Opta.

MORATA VA IN SERIE B SPAGNOLA

Alvaro Morata, nel suo ultimo giorno da giocatore del Como, ha voluto ringraziare il club per quanto vissuto insieme con una storia su Instagram: "Grazie, in bocca al lupo per questa stagione, tiferò per voi! Grazie anche a tutte le persone che sono state vicine l'anno scorso, in tanti momenti difficili".

Come giudica il percorso di Morata al Como? Cesc Fabregas ha risposto così: "Si può leggere in un modo o nell'altro. L'uomo e il ragazzo. Il campo non è andato, noi avremmo voluto qualcosa di diverso. Con Douvikas ha avuto un grandissimo rapporto. Non si può trovare il suo valore nelle gare, ma avere un ragazzo vicino che ti aiuta e che ti trasmetta cose da attaccante quotidianamente...consigli. Alvaro è stato un fenomeno, fino all'ultimo giorno, che è stato ieri. Possiamo solo ringraziarlo, gli facciamo un in bocca al lupo. I ragazzi lo stimano tanto, poi il campo parla. Ma la cosa più importante è che ha avuto un ruolo importante. Lui ha voluto questo".