Pasotto: "Ritrovarsi davanti a tutti anche solo per una notte certifica che la strada è quella giusta"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Venezia.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Venezia: "Sarà effimero finché si vuole, provvisorio per definizione temporale, ma ritrovarsi davanti a tutti anche solo per una notte certifica che la strada è quella giusta e distilla gocce di ottimismo preziose per una squadra reduce da tre mesi in centrifuga. Il nuovo timoniere Amorim, dopo aver parlato apertamente di seconda stella il giorno della presentazione, adesso chiede un po’ di low profile, e la cosa ci sta tutta. Il lavoro che lo attende è corposo, come racconta questa vittoria che non è stata così liscia e lineare come potrebbe indurre a pensare il risultato.

Sotto gli occhi di Cardinale (e dell’emigrante Leao, in tribuna), e nel segno profondo di Franco Baresi, il debutto stagionale a San Siro contro il Venezia finisce 2-0 con la prima rete rossonera di Ramos (che si fa perdonare tre brutti errori) e un autogol di Halhal nel finale. Come prestazione complessiva era piaciuto di più il Diavolo di Torino, ma non si può vivere di sola aggressività: serve anche cinismo, la maturità di non spaventarsi se le cose non sembrano prendere la strada giusta. Il tecnico portoghese chiedeva intelligenza e umiltà: le ha avute entrambe. Il Venezia, così come con il Lecce, lascia il campo con più di un rammarico: poteva spremere qualcosa di più da questo match".