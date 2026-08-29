Era da più di un anno che il Milan non beneficiava di un autogol dagli avversari

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Il Milan torna a beneficiare di un autogol a favore in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 2025 grazie a Redouane Halhal.

Con l'autorete di Redouane Halhal, il Milan torna a beneficiare di un autogol a favore in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 2025 (Morten Frendrup del Genoa in quel caso). Lo riporta Opta.

LE PAROLE DI STROPPA

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e terminata 2-0 in favore dei padroni di casa, sulla partita: "Belli, ma non basta. Bisogna fare di più. Sono soddisfatto, ma come domenica scorsa, tutto ciò che fai con una prestazione positiva ti porta a crederci. L'occasione sulla ripartenza del Milan in cui non buttiamo palla fuori con uomo a terra, poteva essere sfruttata meglio. Nei primi minuti abbiamo avuto un paio di occasioni. Però abbiamo avuto tanti contenuti a San Siro contro questo Milan, mi tengo prestazione e lavoro che stiamo facendo. Siamo all'inizio. È un processo di lavoro. Ci sono molti ragazzi da poter inserire. Ci sono tanti aspetti positivi per essere ottimisti. Bisogna lavorare su alcuni aspetti. Mi dà fastidio il secondo gol preso. Qua c'è ordine e organizzazione, voglia di tenere il campo in un certo modo contro una squadra veramente forte in una partita dove gli episodi fanno la differenza. Poi ci sono i cambi, c'è quel gol che abbiamo preso nel finale. Va bene i complimenti, ma quello mi fa girare le scatole".