La classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del pomeriggio

La classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del pomeriggioMilanNews.it
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Oggi alle 21:12News
di Lorenzo De Angelis
La Fiorentina perde (ancora) in casa contro il Frosinone. Vittoria anche per Udinese e Sassuolo

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Milan sul Venezia grazie alla prima rete in rossonero di Gonçalo Ramos e al goffo autogol di Halhal. 

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA

Milan 6*
Udinese 4*
Inter 3
Napoli 3
Cagliari 3
Juventus 3
Lazio 3
Roma 3
Sassuolo 3*
Como 1
Frosinone 0
Lecce 0
Atalanta 0
Bologna 0
Parma 0
Genoa 0
Fiorentina 0*
Torino 0*
Monza 0*
Venezia 0*

*Una partita in più