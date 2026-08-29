Ambrosini ricorda Franco Baresi: "Se il Milan è il Milan, è anche grazie a lui"

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Nel post partita di Milan-Venezia Massimo Ambrosini ha ricordato Franco Baresi, omaggiato anche oggi dal pubblico milanista.

Nel post partita di Milan-Venezia Massimo Ambrosini ha commentato ai microfoni di DAZN il toccante momento del pre gara dedicato al ricordo dell'eterno capitano Franco Baresi:

“Chi lo incrociava lo vedeva sorridere. Lui aveva ubi sorriso che magari in campo ha regalato a pochi, però aveva quell’umanità che ha regalato e ha avuto il privilegio di dare a chi gli è stato vicino, dai compagni a chi lo ha vissuto da dirigente. Era un uomo che con i fatti, e non con le parole, ha segnato un modo di fare il capitano. Se il Milan è il Milan, quelle persone a cui bisogna dire grazie, non può che essere Franco”.