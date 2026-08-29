Masini: "Il Milan ha tenuto, ha rischiato qualcosa, anche se Maignan non ha dovuto fare parate particolari, e ha costruito tantissimo"

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Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan contro il Venezia a San Siro.

Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan contro il Venezia: "Una notte in testa alla classifica da dedicare a Franco Baresi, protagonista di un lungo e commovente pre-partita. Il Milan alla prima stagionale a San Siro ha sconfitto 2-0 il Venezia. Un’altra vittoria arrivata dopo un’ora nella quale i rossoneri hanno costruito e sprecato, offrendo ogni tanto il fianco alle ripartenze degli avversari. Come a Torino: in casa dei granata l’aveva sbloccata al 19’ della ripresa il giovane Cisse, ieri dopo 24 minuti del secondo tempo ecco il primo gol col Diavolo di “Mr 70 milioni” Gonçalo Ramos. Una rete liberatoria, dopo diversi errori. Un gol che ha scacciato anche la paura di ripetere l'esordio in casa dell'anno scorso, quando una neo-promossa, la Cremonese, fece lo scherzetto alla squadra di Allegri.

Questa volta no, il Milan ha tenuto, ha rischiato qualcosa, anche se Maignan non ha dovuto fare parate particolari, e ha costruito tantissimo. Il gol, insomma, doveva arrivare ed è arrivato, facendo sorridere Ruben Amorim che non poteva sperare in un approdo migliore nel calcio italiano: «Questa partita dimostra come dobbiamo ancora lavorare molto - ha spiegato il portoghese -. Abbiamo sofferto nell’uno contro uno in fase difensiva, non siamo riusciti a dominare il gioco, però abbiamo creato tantissime occasioni. In vista della Juve dobbiamo riempire meglio l'area sui cross e far sì che i nostri difensori in fase offensiva siano più aggressivi, non restino fuori dal gioco. Ramos? Lo abbiamo pagato tanto, i gol li deve fare, anche se non gli ho chiesto un numero preciso. È fondamentale nel gioco e comunque da grande attaccante, dopo due occasioni sprecate, è rimasto sereno nella testa segnando alla terza".