Nkunku, subentra al 65’ e firma il primo assist con la maglia del Lipsia
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Nkunku ha siglato il primo assist con la maglia del Lipsia subentrando dalla panchina al minuti 64.
Il Lipsia di Christopher Nkunku ha battuto questo pomeriggio il Borussia Monchengladbach per 3-0 nella prima giornata della Bundesliga e ha conquistato così i primi 3 punti della stagione. Una festa per i tifosi di casa che, oltre alla bellissima prestazione della propria squadra, hanno riabbracciato anche sul campo Christopher Nkunku, arrivato qualche giorno fa dal Milan.
Il francese è subentrato al minuto 64 e ha subito scritto il suo nome nel tabellino, offrendo un assist a Reitz per il 3-0 finale. Primi sprazzi di Nkunku dunque con la maglia del Lipsia che, al termine della stagione, potrà decidere se riscattare il numero 28 per una cifra sotto vicina ai 30 milioni di euro.
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