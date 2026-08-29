Moreira, oggi in Francia per l’ultimo saluto ai sui ex tifosi: in campo nel pre-partita di Strasburgo-Lens
Diego Moreira oggi è volato in Francia per salutare nel pre-partita di Strasburgo-Lens i suoi vecchi tifosi che lo hanno accolto calorosamente.
Una bel momento quello andato in scena quest'oggi in Francia, a Strasburgo, dove Diego Moreira, nuovo acquisto dei rossoneri, è tornato per salutare i suoi vecchi tifosi. Negli istanti antecedenti al fischio d'inizio del match infatti, con le due squadre schierate pronte per giocare, il belga è entrato in campo dove ha ricevuto un forte e lungo applauso dal pubblico con tanto di ovazione. Una scena che dimostra quanto Moreira abbia lasciato un bel ricordo nella sua ormai ex squadra.
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