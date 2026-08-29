Guadagno avverte: "Ieri il Milan è parso una squadra con poco equilibrio tra fase offensiva e difensiva, soffrendo quando attaccato"

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Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Venezia.

Pietro Guadagno, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport commentando la vittoria del Milan contro il Venezia: "Prima croce e poi delizia. Ramos ha bagnato il suo debutto a San Siro, che prima del fischio d'inizio si era commosso per il tributo a Baresi, con la rete che, dopo quasi 70’, ha piegato le resistenze del Venezia. Nel primo tempo, però, aveva fatto disperare i tifosi rossoneri con i suoi grossolani errori davanti a Stankovic. Sembrava che si stesse riproponendo la maledizione del numero 9. Invece, nel momento più delicato, ecco che il portoghese ha fatto centro, spazzando via pure la paura. Nel finale, in contropiede, è arrivato pure il raddoppio, propiziato dalla fuga di Jashari, ma “firmato” da Halhal, che ha spedito nella sua porta la deviazione di Stankovic. Nella prima parte della ripresa, però, a menare le danze era stato il Venezia, perfino troppo baldanzoso nell’andare a cercare il gol. Tanto da farsi quasi male da solo.

Per il Milan, invece, la notizia migliore è il risultato, più che la prestazione: due giornate e bottino pieno, in attesa dello scontro diretto con la Juventus. Proprio la gara con i bianconeri, però, è destinata a dare delle vere risposte sull'effettiva consistenza del Diavolo. Ieri sera è parso una squadra con poco equilibrio tra fase offensiva e difensiva, soffrendo quando attaccato, esattamente come era accaduto nel finale con il Toro. C’è sicuramente qualcosa da registrare nell’impianto di gioco di Amorim, soprattutto a centrocampo. Inoltre, ancora una volta sono stati decisivi i campi: il solito Rabiot, ma anche Saelemakers, autore dell’assist".