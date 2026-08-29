Primo Piano Milan, Omari Hutchinson per completare la trequarti? Caratteristiche e posizionamento nel 3-4-2-1 di Amorim

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Omari Hutchinson, giocatore in forza al Nottingham Forest, è un possibile obiettivo rossonero per la trequarti. Ecco le caratteristiche principali del classe 2003.

Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo che terminerà in via ufficiale l’1 di settembre alle ore 20:00. Questa mattina a Milano, Cardinale, Gardiner, Almstad, e Amorim si sono incontrati per fare presumibilmente l’ultimo summit di mercato per capire se e dove intervenire in entrata. Uno dei nomi che circola in orbita Milan in questi giorni è quello di Omari Hutchinson, classe 2003 in forza al Nottingham Forest. Capiamo chi è questo giocatore e perché potrebbe essere il prossimo colpo in entrata del Milan.

OMARI HUTCHINSON: QUALITÀ E GAMBA PER LA TREQUARTI

Il classe 2003 del Forest, mancino, alto 174 cm, nasce naturalmente come ala destra, ma, nel corso della carriera, ha saputo render propri anche altri due ruoli del reparto offensivo, ovvero l’ala sinistra e il trequartista. Ed è proprio la trequarti la zona di campo dove il giamaicano naturalizzato inglese agirebbe con la maglia rossonera. In tutto il corso della sua carriera, sono state 81 le partite giocate sull’out di destra, dove ha realizzato 18 gol e 13 assist, 65 partite da trequartista, realizzando 10 gol e 16 assist e 19 da ala sinistra, con 9 gol e 4 assist

QUALCHE NUMERO SU HUTCHINSON

L’esordio in Premier League avviene nella stagione 2022/2023 con la maglia del Chelsea dove subentra per soli 22 minuti. La stagione successiva, la 2023/2024, l’inglese passa all’Ipswich Town dove realizza 3 gol e 2 assist in 31 presenze. Il boom avviene poi nella scorsa stagione, quando, passato al Nottingham Forest per 43 milioni di sterline, realizza in 40 presenze tra campionato ed Europa League 1 gol e 7 assist. Non numeri da capogiro certamente ma che dimostrano lo stesso la qualità del ragazzo nell’ultima trequarti di campo, zona dove i rossoneri, fino a questo momento, hanno peccato parecchio proprio nel trovare la giocata del singolo che possa portare un'occasione da rete.