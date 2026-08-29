Sabatini: "Ammesso e non concesso che un bomber obiettivamente strapagato sia una sorpresa quando segna…"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com commentando la vittoria del Milan contro il Venezia.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com commentando la vittoria del Milan contro il Venezia: "Il Milan vince e vola in testa. Dopo appena due giornate, non è tutto ma non è nemmeno poco. In passato c’è stato (molto) di peggio, ecco. Il risultato è la notizia migliore a capo di una partita in verità sofferta e controversa, perché fino al goal il buon Gonçalo Ramos aveva sbagliato tutto lo sbagliabile. Ma il calcio è questo: quando meno te l’aspetti, arriva la sorpresa. Ammesso - e non concesso - che un bomber obiettivamente strapagato sia una sorpresa quando segna... Il livello delle aspettative è invece altissimo per Gonçalo Ramos, anche per il prezzo - oltre 70 milioni - che pesa su ogni pallone toccato o sfiorato, di testa o di piede. Dopo aver lasciato assai a desiderare, l’attaccante portoghese si è sbloccato nell’occasione più delicata e difficile, quella servita per sbloccare il risultato. Da lì in poi, tutti hanno dimenticato qualche grossolano errore commesso nel primo tempo. E così Gonçalo è diventato semplicemente GOLçalo.

Di sicuro, il Milan è cambiato quando Amorim ha azionato i cambi. Esattamente come a Torino, Rabiot ha cambiato la manovra e Saelemaekers la partita. Il belga ha pescato Ramos per il vantaggio e azionato Jashari (entrato bene anche lui) per il raddoppio. Alla fine il Milan ha concluso con San Siro in festa. Sognare si può. Illudersi no. Ma fra una settimana sarà già sfida della verità con la Juventus. E lì si vedrà".