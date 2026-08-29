Allegri commenta l’addio di Leao al Milan: “Ha fatto ottimi anni al Milan, ha ritenuto fosse meglio andare via”

Allegri commenta l’addio di Leao al Milan: “Ha fatto ottimi anni al Milan, ha ritenuto fosse meglio andare via”MilanNews.it
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Oggi alle 18:24News
di Andrea La Manna
Massimiliano Allegri commenta nella conferenza stampa pre Napoli-Como l’addio di Leao al Mila, con destinazione Galatasaray.

Durante la conferenza stampa pre Napoli-Como, il mister degli Azzurri Massimiliano Allegri ha risposto ad una domanda in merito all'addio di Rafa Leao che lui ha allenato l'anno scorso quando era sulla panchina del Milan. Queste le sue parole.

Con Leao al Gala, la Serie A perde un grande giocatore? "Fa parte del mercato, credo che Rafa abbia fatto ottimi anni al Milan e ha ritenuto più opportuno quest'anno andare via"