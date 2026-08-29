Atalanta, colpo di fulmine dal mercato: è ufficiale il ritorno di Franck Kessiè
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Franck Kessiè sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Bruciata in poche ore la concorrenza dal club lombardo che chiude per l’ex centrocampista rossonero.
Ha del clamoroso quanto accaduto in queste ore in merito ad un'operazione di mercato appena andata in porto. Stiamo parlando di Franck Kessiè, da settimane corteggiato dalla Juventus di Carnevali e Spalletti che sembrava sarebbe diventata presto la sua nuova casa. Nelle ultime ore invece, vista la distanza tra il club di Torino e l'ivoriano, si è inserita in maniera molto decisa l'Atalanta di Giuntoli.
E dunque, in pochissime ore, proprio l'ex dirigente bianconero Giuntoli ha bruciato la concorrenza e ha chiuso per il centrocampista ex Milan che tornerà dunque a vestire la maglia dell'Atalanta.
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