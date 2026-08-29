Come fa il Galatasaray a dare tutti quei soldi a Leao? Il club è proprietario anche di un isola

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Gianfranco Teotino, opinionista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sul trasferimento di Leao al Galatasaray.

Gianfranco Teotino, opinionista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sul trasferimento di Leao al Galatasaray: "Sono molto più avanti nell'organizzazione degli stadi in Turchia, molto più avanti di noi. È un calcio in una fase alta, favorito anche dal regime fiscale che aiuta ad accogliere grandi giocatori e grandi campioni. Hanno lavorato molto bene nelle infrastrutture, degli stadi, dei centri sportivi, il Galatasaray è proprietario di una isola sul Bosforo".

ANCHE BORGHI NON CONVINTO DALLA SCELTA

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso a SkySport su Rafael Leao, in procinto di lasciare il Milan per approdare al Galatasaray: "Ci lascia sensazioni miste. Ci lascia il ricordo di essere stato determinante nei momenti belli del Milan. Però poi, trasferendosi ad oggi ad una tra Galatasaray e Aston Villa, se ce lo avessero detto due anni fa, avremmo pensato ad una delusione". Leao, aveva spiegato Amorim, "è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove. Non abbiamo ancora parlato del Venezia, come gioca la sua squadra, che sia una squadra che fatto molto bene lo scorso anno in Serie B. Io sono concentrato sulla mia prima partita a San Siro”.