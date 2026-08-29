Gozzini: "Il nuovo Milan torna a una vecchia e cara tradizione: ha un centravanti che segna e che decide"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Goncalo Ramos contro il Venezia.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Goncalo Ramos contro il Venezia: "Illumina San Siro con la maglia numero 9…" e un boato chiama il nome di Gonçalo Ramos. Il nuovo Milan torna in realtà a una vecchia e cara tradizione: ha un centravanti che segna e che decide anche le partite sorprendentemente faticose. Per il gol di Ramos, a spezzare l’equilibrio retto a San Siro dal Venezia, si deve aspettare la metà del secondo tempo. Pari che aveva retto nonostante le possibilità, per una e l’altra squadra, di segnare già molto prima. Le chance rossonere capitano sui soliti piedi di Ramos, che però in una, due e poi tre occasioni sbaglia tocchi semplici. Il primo è un contropiede che mette il 9 davanti al portiere avversario che intercetta facilmente il rasoterra di Gonçalo: alzando la traiettoria sarebbe stato un gol facile.

Anche nella prima occasione d’area Ramos è colto impreparato: ha il tempo per piazzarla, ma esce una palla morbida e facile parata del portiere avversario. Al terzo tentativo non intercetta un bel cross di Chukwueze. L’attesa è per esultare sotto la Sud o forse per premiare il gesto tecnico che porta al vantaggio, sinistro in torsione all’angolino: il suo piede preferito è il destro. In sostanza, segna nell’azione più difficile nonostante il peso delle occasioni mancate di fronte a 75mila tifosi. Un gol e tutti a cena fuori, paga ovviamente Gonçalo: promessa confermata a Dazn a fine partita".