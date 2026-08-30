Costacurta: "Negli ultimi due anni sono state talmente poche le cose belle di Leao col Milan che i rossoneri sono sempre stati lontani dalle vetta"

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Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport su Leao, in procinto di lasciare il Milan per andare al Galatasaray.

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport su Leao, in procinto di lasciare il Milan per andare al Galatasaray dopo la scelta di rifiutare l'Aston Viila: "Le due destinazioni fanno capire chi è Leao agli occhi del calcio europeo. Questo è quello che è stato il suo percorso: è per me deludente. È un peccato, ha legato cose belle al Milan, ma negli ultimi due anni sono state talmente poche che i rossoneri sono sempre stati lontani dalle vetta".

CESSIONE LEAO: LE CIFRE

È ufficiale: Rafael Leão è un nuovo giocatore del Galatasaray per 38 milioni di euro più una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Un'operazione che al Milan genera circa 27,7 milioni di plusvalenza (se contiamo anche i primi due mesi del bilancio 26/27 ammortizzati) e libera circa 10,5 milioni di costi di gestione residui. L'effetto economico positivo complessivo rispetto al mantenimento del giocatore per tutta la stagione è quindi nell'ordine dei 38,26 milioni di euro. Si riportano di seguito tutte le cifre esatte della cessione di Leao al Galatasaray, compreso l'impatto a bilancio sui conti del Milan:

Valore netto contabile al 30/06/2025: €16,818 mln

Ammortamento annuo: €5,606 mln

Valore netto al 30/06/2026: €11,212 mln

Valore residuo di Leão al 30 agosto 2026: €10,278 mln

Cessione al Galatasary: 38 mln

Plusvalenza: 27,722 milioni