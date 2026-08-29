Leao, ultimo messaggio social da rossonero: posta due foto con Maldini e Ibrahimovic

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Rafa Leao ha postato sul proprio profilo Instagram due foto, come ultimo saluto al mondo Milan, una con Paolo Maldini e l’altra con Zlatan Ibrahimovic.

Rafa Leao questa mattina ha ufficializzato iniziato la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray (in attesa di comunicato). Il portoghese è partito verso le ore 13:00 da Milano Linate ed è atterrato ad Instanbul circa un'ora fa dove è stato accolto da un bagno di folla di tifosi del Gala. Dopo 7 anni il numero 10 del Milan termina la sua esperienza con la maglia rossonera, forse l'ultimo grande simbolo dello scudetto vinto nel 2022 con Stefano Pioli.

Proprio dello scudetto infatti, Rafa n'è stato un vero e proprio protagonista, viste le prestazioni, i gol decisivi e gli assist che hanno permesso ai rossoneri di vincere il 19esimo tricolore. In quel tempo, in società, c'era un certo Paolo Maldini, figura chioccia che gli è sempre stata vicino. A dimostrazione di questo, oltre alle bellissime parole, Leao nelle sue storie Instagram ha postato una foto proprio con Paolo Maldini, nella quale i due si abbracciano. Inoltre, ha successivamente postato anche una foto con Ibrahimovic, altra colonna portante dello scudetto e della carriera di Leao in rossonero.