F. Galli chiaro: "La domanda da porsi non è se Leao sia forte, ma se fosse il giocatore giusto per Amorim"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex calciatore Filippo Galli si è così espresso su Rafael Leao e la sua cessione.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex calciatore Filippo Galli si è così espresso su Rafael Leao e la sua cessione: "Il Milan arriva al debutto stagionale alla Scala del calcio, contro il Venezia, con l’ufficialità della cessione al Galatasaray di Rafa Leao.

Una separazione, a onor del vero, annunciata proprio dal portoghese non appena aveva raggiunto il ritiro della Nazionale lusitana in vista del Mondiale negli Stati Uniti ma che, visto l’accendersi e lo spegnersi, e poi il prolungarsi, delle trattative, sembrava non riuscire a concretizzarsi.

I tifosi rossoneri sono divisi, hanno pensieri differenti, contrastanti:c’è chi ritiene un errore lasciare andare Leao senza peraltro ottenere, a detta loro, una congrua ricompensa considerandolo il giocatore di maggior talento della rosa; chi lo ringrazia per quello che ha dato nei suoi 7 anni rossoneri, soprattutto nella stagione dello scudetto e in quella precedente e che ora pero, se questa è la sua scelta, “se ne può andare in un altro club”; chi lo considera un talento che poteva esprimersi con più continuità ma che è mancato di determinazione e che il nuovo tecnico avrebbe potuto restituirgli carica, cattiveria agonistica ed un contesto a lui favorevole. Infine chi riunisce tutte queste definizioni arrivando comunque alla conclusione che fosse giunto il momento che i destini di Rafa e del Milan si dovessero separare.

Dal mio punto di vista la domanda da porsi non è se Leao fosse o meno un giocatore forte, magari il più forte, ma se Leao fosse il giocatore GIUSTO per questo nuovo corso tecnico affidato ad Amorim.

La risposta a questa domanda l’ha data lo stesso Amorim escludendo il giocatore (insieme ad altri) dal progetto e, a me, per la fiducia che ripongo nel tecnico, questo basta".